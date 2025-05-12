В Перми 18-летнюю девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе

В Перми полиция посчитала несчастным случаем инцидент с висящей на заборе девушкой

В Перми нашли 18-летнюю девушку без признаков жизни, висящую на заборе. Полиция посчитала произошедшее несчастным случаем, передает Telegram-канал Baza.

СМИ писали, что девушка, возможно, была похищена и изнасилована мигрантами, которым она якобы отказала в общении, и повешена на забор. Однако правоохранители пришли к выводу, что девушка сама решила перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь.

Молодую девушку без признаков жизни нашли в ночь на 11 мая возле бара на улице Маршала Рыбалко, металлический штырь был воткнут в ее грудь.

По данным Baza, когда пермячка пришла с подругой в бар, там находилось всего семь посетителей. У девушек с собой была бутылка пива, они обе были сильно пьяны. Одна из них ушла в туалет, но так и не вернулась к подруге. Вторая девушка, не дождавшись подруги, уехала домой на такси.

В полиции заявили каналу, что, по предварительным данным, произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. В настоящее время правоохранителями проводится проверка.

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