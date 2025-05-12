Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перми 18-летнюю девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе

В Перми полиция посчитала несчастным случаем инцидент с висящей на заборе девушкой
close
Telegram-канал «Baza»

В Перми нашли 18-летнюю девушку без признаков жизни, висящую на заборе. Полиция посчитала произошедшее несчастным случаем, передает Telegram-канал Baza.

СМИ писали, что девушка, возможно, была похищена и изнасилована мигрантами, которым она якобы отказала в общении, и повешена на забор. Однако правоохранители пришли к выводу, что девушка сама решила перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь.

Молодую девушку без признаков жизни нашли в ночь на 11 мая возле бара на улице Маршала Рыбалко, металлический штырь был воткнут в ее грудь.

По данным Baza, когда пермячка пришла с подругой в бар, там находилось всего семь посетителей. У девушек с собой была бутылка пива, они обе были сильно пьяны. Одна из них ушла в туалет, но так и не вернулась к подруге. Вторая девушка, не дождавшись подруги, уехала домой на такси.

В полиции заявили каналу, что, по предварительным данным, произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. В настоящее время правоохранителями проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти надругался над женщиной и пытался вывезти ее в Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами