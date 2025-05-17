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На Украине проведут проверку одной из митрополий канонической УПЦ

Власти Украины с 20 мая начнут проверку Киевской митрополии канонической УПЦ
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РИА Новости

Украинские власти намерены с 20 мая приступить к проверке Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Ведомство заявило о «начале 20 мая 2025 года проверки с целью выявления признаков связи Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины».

13 мая украинское правительство приняло два постановления, определяющие порядок действий, необходимых для запрета УПЦ. Первое постановление регулирует проведение проверки на предмет наличия «признаков аффилированности», а второй документ устанавливает процедуру рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для распространения пророссийской идеологии. В случае обнаружения «аффилированности» Государственная служба по этнополитике получит право обратиться в суд с иском о прекращении деятельности соответствующей религиозной организации.

Сегодня сторонники Православной церкви Украины силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви в городе Заставна Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что прихожане спасли святыни из захваченного ПЦУ храма в Черкассах на Украине.

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