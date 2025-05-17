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Журналисты сообщили о захвате храма УПЦ на западе Украины сторонниками ПЦУ

СПЖ: сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Заставне на западе Украины
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Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) в городе Заставна Черновицкой области. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

«Ужас в буковинском городе Заставна. Штурм храма Рождества Богородицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что толпа сторонников ПЦУ вместе с полицией «сметает» прихожан канонической церкви с дороги, а клирик ПЦУ самолично выламывает двери храма.

На опубликованном видео можно увидеть, что в храм пытаются прорваться несколько десятков мужчин. Несколько мужчин пожилого возраста захватчики повалили на землю, после чего болгаркой срезали замки на дверях. При этом полиция не препятствовала действиям нападавших.

12 мая сообщалось, что представители ПЦУ захватили храм святого Иоанна Сочавского (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области Украины. Захват был осуществлен несмотря на то, что прихожане этого храма официально заявили о верности УПЦ.

Ранее сообщалось, что прихожане спасли святыни из захваченного ПЦУ храма в Черкассах на Украине.

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