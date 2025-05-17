Посетителей перестали пускать в природный парк на побережье Анапы

В Краснодарском крае закрыли для посетителей территорию природного парка «Анапская пересыпь», сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб.

Там уточнили, что свободный доступ невозможен на Бугазскую косу и на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской. Власти пошли на этот шаг после рекомендации ученых. Они посоветовали провести исследования, чтобы привести в порядок загрязненную территорию природного парка.

«Запрет действует на индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха, заезд на машине и любом другом виде транспорта», — уточнил оперштаб.

По его данным, после утреннего мониторинга на двух участках косы между Витязево и Благовещенской убрали небольшие выбросы мазута. В других местах на туристических пляжах региона новых загрязнений не обнаружили.

7 мая в Анапе и Темрюкском районе ограничили доступ на 150 пляжей, пострадавших от разлива мазута. Меры связаны с тем, что там идут механизированные работы по очистке песка.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.