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Стали известны страны с возможностью обмена рублей на местную валюту

РИА Новости: россияне могут обменять рубли на местную валюту в 10 странах мира
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Shutterstock

Россияне могут обменять рубли на местную валюту в 10 странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, поменять рубли можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане. В публикации говорится, что туристы в этих странах могут обменивать средства как в пунктах обмена, аэропортах, так и в банках.

Кроме того, функция обмена валюты доступна в Китае, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии.

При этом агентство отмечает, что обменять рубли не получится в банках Японии, Египта, Франции, Вьетнама, Танзании, ЮАР, Венесуэлы и Бразилии.

До этого компания Valve, оператор крупнейшей цифровой платформы дистрибуции игр Steam, скорректировала внутренний курс обмена рубля к доллару. С 7 мая 2024 года один американский доллар в системе Steam эквивалентен 81 рублю.

До текущей корректировки внутренний курс Steam составлял 96 рублей за $1.

Министр финансов РФ Антон Силуанов до этого говорил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее в ЦБ рассказали, когда определятся сроки массового запуска цифрового рубля.

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