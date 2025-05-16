На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ рассказали, когда определятся сроки массового запуска цифрового рубля

ЦБ: сроки массового запуска цифрового рубля определят до конца 2025 года
close
Shutterstock

Срок массового запуска цифрового рубля в России планируют определить до конца 2025 года. Об этом kp.ru рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

По ее словам, новую форму национальной валюты изначально планировали массово внедрить летом этого года, однако сроки решили пересмотреть.

«Как таковой, он уже внедрен. Мы проводим тестирование на реальных цифровых рублях, и оно продолжается. Мы отложили именно массовый запуск. Особо подчеркну, что массовый запуск означает обязательность для банков: они должны будут обеспечить возможность расплачиваться цифровыми рублями», — пояснила Кахруманова.

Она уточнила, что россияне смогут самостоятельно решить, хотят ли они пользоваться цифровым рублем. На данный момент в программе принимают участие порядка 2,5 тысячи граждан.

Министр финансов РФ Антон Силуанов до этого говорил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее в Госдуме одобрили проект о введении в оборот цифрового рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами