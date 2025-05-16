В ЦБ рассказали, когда определятся сроки массового запуска цифрового рубля

Срок массового запуска цифрового рубля в России планируют определить до конца 2025 года. Об этом kp.ru рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

По ее словам, новую форму национальной валюты изначально планировали массово внедрить летом этого года, однако сроки решили пересмотреть.

«Как таковой, он уже внедрен. Мы проводим тестирование на реальных цифровых рублях, и оно продолжается. Мы отложили именно массовый запуск. Особо подчеркну, что массовый запуск означает обязательность для банков: они должны будут обеспечить возможность расплачиваться цифровыми рублями», — пояснила Кахруманова.

Она уточнила, что россияне смогут самостоятельно решить, хотят ли они пользоваться цифровым рублем. На данный момент в программе принимают участие порядка 2,5 тысячи граждан.

Министр финансов РФ Антон Силуанов до этого говорил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее в Госдуме одобрили проект о введении в оборот цифрового рубля.