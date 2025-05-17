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Спасение семейства утят в Москве попало на видео

В Москве спасатели достали из канализации семейство утят

В Москве на Тверском бульваре спасатели достали из ливневой канализации семейство из восьми утят. Об этом сообщает Telegram-канал «СпасРезерв».

Неравнодушные жители города, которые заявили о необходимости спасения малышей, смогли самостоятельно вытащить четырех утят, остальным пришлось ждать помощи спасательной бригады. Позже спасенных малышей бережно передали маме-утке.

До этого в Санкт-Петербурге утка с птенцами выбежала на проезжую часть. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как утка с утятами шла через проезжую часть, в этот момент очевидцы решили их спасти. Мужчины унесли птиц с проезжей части.

В июне прошлого года в подмосковной Лобне семья уток напала на пешехода, который помогал им перейти дорогу. На кадрах видно, что утиное семейство успешно переходит дорогу и запрыгивает на тротуар. Однако птенцы остаются позади на трассе, поскольку они не смогли забраться. В итоге автор видео решил помочь утятам, но это агрессивно восприняла взрослая птица и налетела на мужчину.

Ранее в Сочи на видео попало, как медведь испугал велосипедистов на проезжей части.

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