Петербуржцы спасли утят, игнорирующих ПДД, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало спасение утки и утят на проезжей части

В Санкт-Петербурге утка с птенцами выбежала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Мама-утка с малышами оказались на дороге Тучкового моста — заботливые петербуржцы спасли семью пернатых. Водители перегородили движение и аккуратно перенесли утят на безопасную часть моста», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как утка с утятами шла через проезжую часть, в этот момент очевидцы решили их спасти. Мужчины унесли птиц с проезжей части.

До этого сообщалось, что в Красной Поляне медведь выбежал на дорогу и испугал велосипедистов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь убегает после звуков клаксона, а некоторые люди уезжают на велосипедах.

Кроме того, в Китае суслики подрались на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два суслика дерутся на проезжей части, из-за чего на дороге образовалась пробка.

Ранее в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину.