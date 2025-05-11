В Сочи на видео попало, как медведь испугал велосипедистов на проезжей части

Baza: В Сочи медведь выбежал на проезжую часть и испугал велосипедистов

В Красной Поляне медведь выбежал на дорогу и испугал велосипедистов. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

«Пелотон гнал по красивым дорогам среди гор, как вдруг у команды появился новый перспективный тренер. Он внезапно выбежал прямо на дорогу, и велосипедисты уже собирались втопить в обратную сторону, но помог клаксон — мишка испугался и убежал в лес», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь убегает после звуков клаксона, а некоторые люди уезжают на велосипеде.

До этого сообщалось, что В Китае суслики подрались на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два суслика дерутся на проезжей части, из-за чего на дороге образовалась пробка.

Кроме того, в Иркутской области автомобиль въехал в толпу людей во время драг-заезда. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль во время гонок въезжает в толпу. На записи также видно, что после произошедшего все зрители бегут на место инцидента.

Ранее на Калужском шоссе в Москве загорелся автомобиль, это попало на видео.