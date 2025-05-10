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Российские застройщики стали предлагать крупные скидки на жилье

ТАСС: российские застройщики стали предлагать скидки на жилье до 35%
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Российские застройщики стали предлагать покупателям скидки на жилье в размере до 35%, опуская цены ниже рыночных. Об этом сообщает ТАСС по итогам опроса компаний.

«В конце марта — начале апреля многие девелоперы ввели еще большие скидки дополнительно к действующим, которые по некоторым проектам достигают уже 30 — 35%», — рассказала глава департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

При этом в целом на рынке недвижимости в Москве отмечается рост цен на уровне 1,5-2% в месяц.

Эксперт компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что некоторые застройщики, стремясь получить клиентов, перешли от номинальных маркетинговых скидок к реальным дисконтам в размере до 20-25%, однако предоставляют их на условии покупки жилья без ипотеки или рассрочки.

До этого сообщалось, что Сбербанк ввел систему скидок и субсидирования, чтобы сгладить для своих клиентов закрытие льготной ипотеки под 8%.

Ранее эксперт по жилью назвал среднюю скидку на вторичное жилье в России.

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