Доноры крови и костного мозга смогут получить знак отличия «Доброволец России»

Многократные доноры крови, костного мозга и стволовых клеток смогут получить нагрудный знак «Доброволец России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее правила награждения.

Для получения знака потребуется предоставить информацию о количестве донаций крови за последние шесть лет или справку о факте и дате донации костного мозга и стволовых клеток. Кроме того, необходимо предъявить копию сведений о своей волонтерской деятельности, размещенных в электронной системе «Добро.РФ».

До этого стало известно, что более 670 тыс. россиян стали донорами крови и ее компонентов за три месяца 2025 года. По данным Федерального медико-биологического агентства, наибольшее количество доноров и объемов заготовки крови прослеживается в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области, а также Республиках Татарстан и Башкортостан.

Ранее ученые выяснили, что донорство крови защищает от лейкемии.