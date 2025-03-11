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Донорство крови защищает от лейкемии, выяснили ученые

Blood: у доноров крови улучшается генерация здоровых клеток костного мозга
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Global Look Press

Британские ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили, что у частых доноров крови происходят специфические генетические изменения в стволовых клетках костного мозга, которые способствуют образованию новых, нераковых клеток. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Blood.

С возрастом стволовые клетки костного мозга накапливают мутации, что может приводить к появлению клонов — групп клеток с измененной генетической структурой. Некоторые из этих клонов могут стать причиной рака крови, например, лейкемии.

Однако у частых доноров крови, которые сдают кровь три раза в год на протяжении десятилетий, наблюдаются мутации, которые, напротив, способствуют здоровому обновлению клеток.

Исследователи проанализировали образцы крови более 200 частых доноров, сдававших кровь более 120 раз за 40 лет, и сравнили их с образцами нерегулярных доноров, сдававших кровь менее пяти раз. Обе группы показали схожий уровень клонального разнообразия, но состав клеток крови у частых доноров отличался.

Особое внимание ученые уделили гену DNMT3A, мутации в котором часто связаны с лейкемией. У частых доноров мутации в этом гене происходили в областях, не связанных с предлейкемическими изменениями.

Эксперименты в лаборатории подтвердили, что такие мутации помогают клеткам лучше реагировать на стресс, вызванный потерей крови, и способствуют производству эритроцитов, не превращаясь в раковые.

Исследователи также провели эксперименты на мышах, пересадив им человеческие стволовые клетки с разными типами мутаций. Клетки с мутациями, характерными для частых доноров, успешно производили эритроциты в условиях стресса, тогда как предлейкемические мутации приводили к увеличению лейкоцитов, что указывает на риск развития рака.

Научная работа подчеркнула важность донорства крови не только как акта помощи другим, но и как потенциального фактора, способствующего здоровому обновлению клеток крови у самих доноров.

Ранее врач рассказала о пользе регулярной сдачи крови.

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