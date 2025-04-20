В России выросло число доноров крови

ФМБА: донорами крови в 2025 году в России стали более 670 тысяч человек

Более 670 тыс. человек стали донорами крови и ее компонентов в России за три месяца 2025 года. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.

В ведомстве уточнили, что было проведено свыше 800 тыс. донаций и заготовлено более 600 тыс. литров крови.

Среди регионов с наибольшим числом доноров и объемами заготовки крови — Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

Как рассказал заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с «Газетой.Ru», в России с каждым годом донорство становится все популярнее. Собеседник издания также напомнил, какие бонусы полагаются работнику, который сдает кровь и ее компоненты.

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