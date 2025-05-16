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Два БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Силы ПВО сбили два беспилотника в небе над Белгородской областью
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Евгений Биятов/РИА Новости

В промежуток времени с 18:40 до 20:30 по московскому времени дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотника в воздушном пространстве Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 18.40 до 20.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

14 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в селе Ровенек Белгородского района ранение получил мирный житель. Губернатор уточнил, что после осмотра и оказания первой помощи бригада СМП доставила мужчину в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

В ночь на 14 мая губернатор Гладков рассказал о происшествии в селе Вознесеновка, расположенном в Шебекинском округе. Согласно его сообщению, украинский беспилотник атаковал автомобиль «Газель», в результате чего водитель получил ранения. Губернатор уточнил, что пострадавшего с баротравмой и осколочными повреждениями оперативно доставили в белгородскую городскую больницу №2, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в регионах создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками.

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