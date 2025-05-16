В США оценили стратегию РФ в переговорах с Украиной

Ортэгус: стратегия истощения РФ провалилась, Трамп стремится к миру на Украине

Стратегия ведения войны на истощение против России не работает, президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя переговоры в Стамбуле.

«Он (Президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») пытается свести (За столом переговоров. — «Газета.Ru») две стороны в войне. Никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться. <...> Мы работаем, пытаясь исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию (Вашингтона. — «Газета.Ru»)», — сказала она.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года.

На данный момент в Стамбуле прошел первый этап переговоров делегаций России и Украины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее премьер Британии высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле.