В США заявили о тактической победе России в процессе переговоров

Прошедшие в Стамбуле переговоры по украинскому урегулированию стали заметным тактическим успехом для руководства России. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Журналисты отмечают, что от этих переговоров не ожидали существенных прорывов, и даже президент США Дональд Трамп, изначально поддерживавший инициативу, высказался в этом духе. Сам факт встречи стал свидетельством тактической победы Владимира Путина, поскольку она прошла без достижения договоренности о прекращении огня, на чем настаивали Украина и большинство ее западных союзников.

Газета также подчеркивает, что в администрации Трампа усиливалось разочарование из-за отсутствия прогресса в поиске мира. В начале недели президент поощрял идею диалога, однако к четвергу его ожидания снизились, и он заявил, что ничего значимого не произойдет без личной встречи с российским лидером. По его словам, он планирует провести телефонный разговор с Путиным и затем — при возможности — организовать личную встречу.

16 мая делегации России и Украины провели первые за три года личные переговоры — они состоялись в турецком Стамбуле. Российская делегация ожидала украинскую с 15 мая. Встреча продлилась меньше двух часов, стороны договорились о масштабном обмене пленными и условились сформулировать свое видение прекращение огня.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.