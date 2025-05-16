В Эстонии не исключают запрет православной церкви, несмотря на несогласие президента

Глава МВД Эстонии: вопрос о запрете православной церкви все еще на повестке дня

Вопрос о запрете Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) Московского патриархата останется актуальным, даже если власти не примут соответствующий закон в текущем виде, заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро, передает РИА Новости.

Сообщается, что Таро не пойдет на диалог с верующими и рассматривает два сценария: либо закон будет принят и православная церковь получит срок для приведения устава в соответствие с нормами, либо законопроект продолжит дорабатываться до соответствия Конституции.

»... мы не можем допустить, чтобы наши верующие попали в зависимость от какого-то враждебного режима, и это абсолютно универсальный принцип», — заявил он.

9 апреля парламент Эстонии утвердил закон, согласно которому ЭПХЦ должна разорвать все связи с Русской православной церковью.

До этого президент Эстонии Алар Карис отказался утверждать поправки к законодательству, которые фактически могли привести к запрету ЭПХЦ, сославшись на противоречие законопроекта Конституции балтийской республики.

Ранее Мария Захарова назвала политическим диктатом действия Эстонии в отношении церкви.