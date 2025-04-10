МИД РФ назвал политическим диктатом действия Эстонии в отношении церкви

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала законопроект о разрыве связей Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ), отметив, что эстонские власти начали охоту на православие. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«В случае отказа — угроза судебного преследования. Государство в ультимативной форме требует, чтобы одна религиозная организация, руководствуясь <...> политическим диктатом, изменила свою многовековую сущность и порвала связи, в сотни раз более долговременные, чем сама история Эстонии», — написала представитель МИД.

Захарова указала, что подобные действия эстонского правительства являются очередным актом дискриминации по признаку конфессиональной принадлежности и надругательством над принципами свободы совести, вероисповедания и автономии религиозных объединений. Эстония грубейшим образом нарушает как международные обязательства страны, так и базовые нормы правового государства, подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД отметила, что в настоящее время в Эстонии фактически речь идет о государственной кампании по насильственному пересмотру религиозной идентичности эстонцев.

«Подобная риторика не может скрыть сути происходящего: в Эстонии вступила в решающую стадию настоящая охота на православие, пользующееся, кстати, все большей популярностью, в т.ч. у молодежи», — резюмировала Захарова.

В конце марта портал ERR сообщал, что суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название. В январе этого года ЭПЦ МП решила изменить название на Эстонскую православную церковь. Однако в регистрации было отказано. Это название сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии.

Накануне сообщалось, что парламент Эстонии утвердил закон, требующий от ЭПХЦ разрыва связей с Русской православной церковью. Заявлялось, что действующая в Эстонии церковь не может руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, которые имеют значительное влияние и находятся в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности.

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