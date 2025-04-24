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В Эстонии не приняли законопроект против церкви

Президент Эстонии Карис не утвердил законопроект, направленный против ЭПХЦ
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Depositphotos

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил поправки к законодательству, которые фактически могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По мнению главы государства, принятые депутатами Рийгикогу (парламента) поправки к закону о церквях и приходах не соответствуют конституции балтийской республики.

9 апреля парламент Эстонии утвердил закон, который потребовал от ЭПХЦ разорвать все связи с Русской православной церковью. В Рийгикогу также заявили, что действующая в Эстонии церковь не может руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, которые имеют значительное влияние и находятся в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности.

10 апреля Эстонская апостольская православная церковь выступила с предложением к Эстонской христианской православной церкви статус автономной единицы в качестве викариата «в случае разрыва связей» с Московским патриархатом.

Ранее эстонские монахини обратились к президенту.

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