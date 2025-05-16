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Бывшего рязанского вице-губернатора приговорили к 17 годам колонии

Суд приговорил бывшего рязанского вице-губернатора Грекова к 17 годам колонии
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Depositphotos

Советский районный суд Рязани приговорил бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова к 17 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Греков работал в должности вице-губернатора Рязанской области в 2017-2021 годах. По версии следствия, экс-чиновник получал от бизнесменов взятки за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медучреждения.

Он оказался в СИЗО в июле 2023 года. По этому делу также была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.

15 мая экс-замглавы Военно-медицинской академии Минобороны Павла Вешкина осудили на девять лет за взятку.

До этого сотрудника МО РФ Дмитрия Фомина приговорили к шести годам колонии. Также его лишили звания «полковник запаса» и права занимать должности государственной гражданской службы сроком на три года.

Ранее осужденный экс-полковник ФТС объяснил взятки сбором денег на нужды СВО.

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