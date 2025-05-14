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Бывшему сотруднику Минобороны назначили 6 лет колонии за взятку

Экс-сотруднику Минобороны РФ назначили 6 лет колонии за взятку в 16 млн рублей
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Shutterstock

Военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника Министерства обороны Российской Федерации Дмитрия Фомина по обвинению в получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а также лишен звания «полковник запаса» и лишен права занимать должности государственной гражданской службы сроком на 3 года.

1 апреля сообщалось, что двух бывших работников министерства обороны России обвинили в получении взятки в размере более 5,5 млн рублей от заведующего одной из кафедр Московского государственного технического университета (МГТУ) А. Б. Борзова.

Речь шла о бывших сотрудниках военного ведомства Дмитрии Фомине и Андрее Чекмазове. В сентябре прошлого года мужчин арестовали по обвинению в получении взятки на сумму свыше 16 миллионов рублей.

Ранее бывшего сотрудника Минобороны России приговорили к семи годам за взятку.

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