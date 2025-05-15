Экс-замглавы Военно-медицинской академии Минобороны вынесли приговор за взятку

Бывшему замглавы военно-медицинской академии Минобороны Павлу Вешкину вынесли приговор по делу о взятке. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Мужчину осудили на 9 лет колонии.

2 января сообщалось, что Вешкин пытался скрыть от следствия имущество, которое могло быть арестовано в рамках уголовного дела против него.

Один из свидетелей заявил в суде, что передавал деньги Вешкину за содействие в получении контрактов. Сумма взятки при этом зависела от размера контракта и составляла 5% от его общей стоимости.

В конце января суд в Москве арестовал замначальника Военно-медицинской академии по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в начале 2022 года на территории Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей появилась «устойчивая группа» для кражи денег из бюджета.

Узнав о новой волне коронавируса и распространении штамма «омикрон», участники этой группы обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны и предложили срочно выделить деньги на закупку различного оборудования и медикаментов. В итоге инициаторы получили деньги и использовали их для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными организаторам схемы, но по завышенной цене.

Ранее в Челябинске задержали бизнесмена и бывшего главу отдела ГАИ.