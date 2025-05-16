Минздрав планирует существенно сократить дефицит врачей в России

Мурашко: дефицит врачей в России планируется сократить на 95% в 2025 году

Дефицит врачей в государственных медучреждениях России планируется сократить на 95% в 2025 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства, представив ключевые цели отрасли, передает ТАСС.

Согласно планам Минздрава, обеспеченность врачами должна вырасти до 43 специалистов на 10 тыс. населения, а средним медперсоналом — до 85 на 10 тыс. Для этого контрольные цифры приема в медицинские вузы увеличат до 30,8 тыс. мест.

«Все меры направлены на обеспечение больниц и ФАПов квалифицированными кадрами», — подчеркнул Мурашко.

6 мая ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщил, что врачи, дворники и продавцы в апреле стали самыми дефицитными профессиями в России. На одну вакансию врача приходится 1,3 резюме — это самый низкий индекс среди всех 173 специализаций, вошедших в анализ.

До этого сообщалось, что Минздрав хочет ввести трехкратный штраф для медиков за неотработку обучения. Компенсация в 300% от стоимости обучения будет перечисляться в бюджет.

Ранее вице-премьер Голикова раскрыла планы развития здравоохранения РФ.