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Вице-премьер Голикова раскрыла планы развития здравоохранения РФ

Вице-премьер Голикова: в РФ модернизируют более 30 тысяч объектов медицины
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В рамках второго этапа модернизации первичного звена здравоохранения РФ будет обновлено свыше 30 тысяч объектов, рассказала в ходе коллегии Минздрава России вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 2026 года, то есть со второго этапа, предстоит сделать еще больше. Это более 30 тысяч объектов и более 60 тысяч единиц оборудования», — сказала Голикова.

Она отметила, что в рамках первого этапа было модернизировано 12 тысяч объектов.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что программу модернизации и реконструкции поликлиник в столице завершат в 2025 году.

В октябре 2024 года градоначальник рассказывал, что расходы бюджета Москвы на здравоохранение увеличатся в 2025 году на 8% — с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) до 1,1 трлн рублей.

Ранее Путин заявил о прогрессе России в сфере медицины.

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