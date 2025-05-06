Рейтинг дефицитных специалистов в России возглавили врачи

Врачи, дворники и продавцы вошли в топ-3 наиболее дефицитных профессий в РФ

Врачи, дворники и продавцы в апреле стали самыми дефицитными профессиями в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

На одну вакансию врача приходится 1,3 резюме — это самый низкий индекс среди всех 173 специализаций, вошедших в анализ. В число остродефицитных вошли еще пять специальностей: дворники (1,4), продавцы и кассиры (1,5), токари и фрезеровщики (1,7), повара и пекари (1,7), а также фармацевты-провизоры (1,8).

Индексы от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците.

Еще 20 специальностей попадают в число дефицитных, включая мерчандайзеров (2,3 резюме на вакансию), слесарей и сантехников (2,4), главврачей и заведующих отделениями (2,5).

Аналитики пояснили, что по всей России сохраняется умеренный уровень конкуренции за рабочие места. Так, на одну вакансию приходится 5,6 активных резюме. При этом ситуация на рынке труда является неравномерной не только в разрезе специализаций, но и в разрезе регионов.

Они подчеркнули, что наиболее напряженная ситуация с кадрами наблюдается в Чукотском АО. С началом года ситуация там ухудшилась.

Кадровый дефицит также зафиксирован в Ленинградской, Тульской, Курганской и Владимирской областях.

До этого сообщалось, что Минздрав хочет ввести трехкратный штраф для медиков за неотработку обучения.

Ранее сообщалось о росте дефицита архитекторов в России.