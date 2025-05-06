В России могут ввести трехкратный штраф за неотработку медиками обучения в вузах

Российские студенты, не отработавшие целевое обучение на медицинских и фармацевтических специальностях колледжей и вузов, должны будут заплатить трехкратную компенсацию в пользу бюджета. Об этом говорится в разработанном Министерством здравоохранения проекте изменений закона «Об образовании», который опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно законопроекту, заключившие договор о целевом обучении студенты, должны будут работать по своей специальности в медицинской организации в интересах заказчика в течение трех лет. Выпускник обязан трудоустроиться в течение года после окончания обучения. При этом правительство РФ имеет право определить, по каким специальностям целевики должны работать после учебы и на протяжении какого времени.

В случае, если студент нарушит заключенный договор о целевом обучении и отработает положенный срок, он будет вынужден компенсировать бюджету расходы на обучение в трехкратном размере. Порядок выплаты такой компенсации и ее точную сумму будут определять органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления.

28 апреля председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила усилить ответственность студентов-целевиков, которые после обучения не выполнили условия договора.

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