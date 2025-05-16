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В Забайкальском крае установили личности более 90 виновников лесных пожаров

МЧС РФ: в Забайкальском крае выявили 94 виновника масштабных лесных пожаров
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МЧС России

Сотрудники правоохранительных органов установили личности 94 человек, спровоцировавших масштабные природные пожары в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в том числе среди виновников оказались 40 несовершеннолетних. Всего из-за лесных пожаров было возбуждено три уголовных дела.

«Природные пожары чаще всего происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности гражданами, перехлестов электропроводов при сильном ветре и несанкционированных свалок вблизи дач», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что сейчас огнеборцы тушат 35 лесных пожаров на территории Забайкальского края. Как отметили в МЧС РФ, эти возгорания несут угрозу для населенных пунктов.

На территории Забайкальского края уже больше недели бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру региона — Чите. Кроме того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудники экстренных служб смогли потушить огонь, но вскоре он возник снова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 мая в пресс-службе МЧС РФ заявили, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. гектаров. В тот момент в регионе действовали 49 природных возгораний.

Ранее в Забайкальский край отправили 100 парашютистов-десантников из других регионов для участия в ликвидации лесных пожаров.

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