В Крыму восстановили проезд от Симферополя до Алушты

На одном из ключевых направлений в Крыму восстановили движение на участке дороги от села Лозового под Симферополем до Алушты. Об этом сообщается в Telegram-канале минтранса республики.

«На участке от с. Лозовое Симферопольского района в сторону г. Алушта восстановлено движение транспортных средств. Движение осуществляется в режиме реверса», — говорится в публикации.

Утром 16 мая был временно перекрыт участок дороги от села Лозового под Симферополем до Алушты. Водителей призывали добираться до южного берега по трассе «Таврида»: сначала до Севастополя, а оттуда — в сторону Ялты.

Ранним утром 16 мая жители южного побережья Крыма услышали серию громких взрывов. Как сообщили очевидцы, около пяти часов утра в районе Ялты в небе прозвучало не менее пяти хлопков. По словам местных жителей, были видны яркие вспышки, а звуковая волна оказалась настолько сильной, что сработали сигнализации автомобилей. Подобные звуки также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе.

Ранее Крымский мост закрыли для водителей.