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Над южным побережьем Крыма раздалась серия взрывов

SHOT: в небе над Севастополем и Ялтой произошли взрывы
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Ранним утром 16 мая жители южного побережья Крыма услышали серию громких взрывов. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщили очевидцы, около пяти часов утра в районе Ялты в небе прозвучало не менее пяти хлопков. По словам местных жителей, были видны яркие вспышки, а звуковая волна оказалась настолько сильной, что сработали сигнализации автомобилей. Подобные звуки также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что система противовоздушной обороны сработала успешно — над морем на значительном расстоянии от берега были сбиты шесть беспилотников. На данный момент сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

В начале мая Развожаев сообщил, что на подлете к Севастополю было сбито более 50 украинских БПЛА и несколько морских дронов в акватории. Объекты в городе и в акватории не пострадали. Эту атаку он оценил как самую массовую в 2025 году.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилась информация, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.

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Атаки БПЛА на Россию
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