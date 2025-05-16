В Крыму временно ограничили движение транспорта от Симферополя до Алушты

На одном из ключевых направлений в Крыму временно перекрыли участок дороги от села Лозового под Симферополем до Алушты — здесь временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщили в минтрансе республики.

Водителям посоветовали добираться до южного берега по трассе «Таврида»: сначала до Севастополя, а оттуда — в сторону Ялты. Сколько продлятся ограничения, пока не уточняется. Ведомство опубликовало схему объезда для автомобилистов.

Ограничения связаны со строительством юго-восточного обхода Симферополя. Первый этап работ уже завершен, второй — близится к окончанию. Новый участок трассы сможет пропускать до 30 тыс. машин в сутки, что позволит разгрузить дороги в столице региона и сократить путь от Крымского моста до популярных курортов.

Ранним утром 16 мая жители южного побережья Крыма услышали серию громких взрывов. Как сообщили очевидцы, около пяти часов утра в районе Ялты в небе прозвучало не менее пяти хлопков. По словам местных жителей, были видны яркие вспышки, а звуковая волна оказалась настолько сильной, что сработали сигнализации автомобилей. Подобные звуки также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе.

Ранее Крымский мост закрыли для водителей.