Крымский мост закрыли для водителей

Движение по Крымскому мосту для автомобилей перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Причина перекрытия моста неизвестна.

До этого сообщалось, что в первый день мая в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находились более 2600 машин, а всего на досмотр к 11 утра приехали свыше 3000 автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем в тот же день в прошлом году. В министерстве транспорта России объяснили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха.

Ранее москвичам назвали семь мостов, где ограничат проезд до 2026 года.