В украинском Днепре произошли взрывы

В украинском городе Днепре произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественные Новости».

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

До этого в Кропивницком на Украине произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

Ранее в украинских Черкассах в третий раз за утро произошел взрыв.