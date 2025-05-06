В центральной Украине произошли взрывы

В украинских Черкассах в третий раз за утро произошел взрыв

Третий за утро 6 мая взрыв произошел в украинском городе Черкассы в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Журналисты не приводят подробностей. Известно лишь, что в этот же день в городе уже произошло два взрыва.

В настоящее время в Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины действует режим воздушной тревоги.

4 мая сообщалось, что в Черкассах произошло шесть взрывов. На тот момент в Черкасской области действовала воздушная тревога.

Также Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее стало известно об уничтожении взвода ВСУ под Купянском.