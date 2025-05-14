В украинском Кропивницком прозвучали три серии взрывов

В городе Кропивницком в центральной части Украины произошли взрывы. Об этом сообщает ТСН.

По данным телеканала, в Кировоградской области, где расположен город, действует воздушная тревога. Всего в Кропивницком прозвучало три серии взрывов. Кроме того, СМИ писали о том, что около города обнаружили восемь вражеских беспилотников.

11 мая в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях республики тоже действовал режим воздушной тревоги. Кроме того, сигнал тревоги в 13:48 мск включили в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в Токмаке.