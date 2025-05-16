В Башкирии после пожара на свечном заводе возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту пожара на свечном заводе в Башкирии

В башкирском Салавате следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на предприятии, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, следственный отдел по городу Салавату возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, после чего назначат комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причины возгорания, тяжести вреда здоровью пострадавшим и размера причиненного ущерба предприятию.

До этого сообщалось, что взрыв на заводе «Свеча» в городе Салавате в Башкирии случился в производственном здании в результате нарушения технологического процесса. По данным ведомства, из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Всего в ликвидации участвовали 43 человека и 17 единиц техники.

Ранее в республике Татарстан произошел мощный пожар на предприятии по производству брусчатки.