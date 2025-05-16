В Краснодаре объявили авиационную опасность

В Краснодаре и на всей территории региона объявили авиационную опасность. Соответствующее сообщение опубликовали в приложении МЧС РФ, пишет РИА Новости.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории объявлена «Авиационная опасность». Существует угроза падения взрывных устройств»‎, — сказано в сообщении ведомства.

До этого Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ. По данным ведомства, больше всего дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 43 — ликвидировали в небе над акваторией Черного моря. Еще 21 беспилотник сбили в республике Крым и один — в Белгородской области. В заявлении уточняется, что все БПЛА были уничтожены в период с 22:00 мск 15 мая до 8:30 мск 16 мая.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о серии громких взрывов над южным побережьем Крыма. Около 5:00 мск в небе над Ялтой не менее пяти раз раздались звуки взрывов. Похожие звуки слышали жители населенных пунктов Алушта, Алупка и Гурзуф.

Ранее появилась информация, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.