Над территорией РФ за ночь перехватили и уничтожили более 60 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 43 — ликвидировали в небе над акваторией Черного моря. Еще 21 беспилотник сбили в республике Крым и один — в Белгородской области.

В заявлении уточняется, что все БПЛА были уничтожены в период с 22:00 мск 15 мая до 8:30 мск 16 мая.

Утром 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате несколько мирных жителей получили ранения. Как отметил глава региона, власти продолжают делать все возможное, чтобы обезопасить население.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о серии громких взрывов над южным побережьем Крыма. Около 5:00 мск в небе над Ялтой не менее пяти раз раздались звуки взрывов. Похожие звуки слышали жители населенных пунктов Алушта, Алупка и Гурзуф.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Курской области.