Минтруд изучит предложение о непрерывных майских выходных

Минтруд рассмотрит возможность непрерывных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что необходимо ознакомиться с предложением о введении непрерывных выходных с 1 по 9 мая 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте я ознакомлюсь с этим [предложением], потому что буквально только сегодня утром прочитал в СМИ», — заявил Котяков агентству.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко направил Котякову обращение с просьбой рассмотреть идею о непрерывных выходных при формировании производственного календаря на 2026 год. По словам Антропенко, граждане РФ регулярно обращаются к нему с таким запросом.

6 мая стало известно, что 66% россиян работали в перерыве между майскими праздниками. Еще 13% респондентов утверждают, что им пришлось трудиться и в официальные праздничные выходные. При этом лишь 18% опрошенных устроили себе полноценный отдых между двумя майскими праздниками.

Ранее депутат Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час.