В России предложили сократить женщинам рабочий день на час

Женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко от «Единой России» в интервью ТАСС.

Свою позицию парламентарий аргументировал тем, что дети посещают кружки дополнительного образования или спортивные секции и матерям трудно сопроводить детей до занятий после работы, потому что они начинаются, чаще всего, в момент окончания рабочего дня.

«В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет», — заявил Антропенко.

Депутат добавил, что даже если у женщины нет семьи и детей, то лишний свободный час в сутках нужен, чтобы собраться на работу. Он подчеркнул, что если в стране говорят о повышении демографии, то молодым девушкам нужно дать время на выстраивание личной жизни.

До этого юрист ЕЮС Оксана Красовская рассказала, что работа на неполный день возможна для некоторых категорий граждан. По ее словам, такой график доступен работникам в возрасте до 18 лет, инвалидам 1-й и 2-й групп, и тем, кто трудится во вредных (3 и 4 степени) или опасных условиях труда.

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