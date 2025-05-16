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В Госдуме попросили Минтруд сделать майские выходные непрерывными

Антропенко попросил Минтруд сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году
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Hadrian/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором предложил при формировании календаря на следующий год учесть идею сделать непрерывными выходные дни с 1 по 9 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

По словам депутата, россияне регулярно обращаются к нему с просьбами сделать майские выходные без перерыва на работу.

«Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — говорится в его письме главе Минтруда.

Всего в мае 2024 года было 18 рабочих дней и 13 выходных.

Накануне российский министр труда заявил, что с праздничными и выходными днями в 2026 году «все будет хорошо». Он добавил, что министерство в настоящее время занимается проработкой производственного календаря на следующий год.

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