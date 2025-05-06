Стало известно, сколько россиян отдыхают между майскими праздниками

Большинство (66%) россиян работают в перерыве между майскими праздниками, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек.

Еще 13% опрошенных ответили, что им пришлось работать и в официальные праздничные выходные. При этом 18% респондентов позволили себе полноценный отдых между двумя майскими праздниками.

3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что не зависят от рабочих будней.

«Уже давно не работаю, чего и вам желаю», — поделилась участница опроса.

Некоторые респонденты предложили сделать майские праздники сплошными десятидневными каникулами.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») до этого говорил, что дни с 1 по 9 мая стоит сделать выходными без перерыва на несколько рабочих дней. По его словам, так граждане спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.

Парламентарий отметил, что перерыв посередине праздников не позволяет гражданам полноценно отдохнуть, так как много времени тратится на дорогу. Также депутат отметил, что некоторые сотрудники отпрашиваются у работодателя, что может доставлять дискомфорт обеим сторонам.

Ранее эксперт предупредил о росте киберугроз для россиян в майские праздники.