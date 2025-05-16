Многодетные смогут оформить региональную выплату на ипотеку через «Госуслуги»

Многодетные семьи в России теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки через портал «Госуслуги» одновременно с подачей заявления на федеральную меру поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям – один сервис на «Госуслугах». Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по отдельности», – говорится в сообщении.

Федеральная выплата составляет до 450 тысяч рублей и предоставляется семьям, в которых третий и последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Региональная выплата, осуществляемая после назначения федеральной, составляет до 550 тысяч рублей и действует в 13 регионах страны.

Срок рассмотрения заявки составляет до 10 рабочих дней. В случае положительного решения средства направляются на погашение ипотечного кредита. В ведомстве также отметили, что если задолженность больше суммы выплаты, в первую очередь погашается основной долг, а остаток идет на оплату процентов.

До этого арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что в 2025 году каждый седьмой россиянин возьмет ипотеку под 27%.

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