Россиянам объяснили, почему снимать квартиру выгоднее, чем покупать

Платежи по ипотеке будут вдвое превышать цены на аренду квартир в 2025 году, заявила «Газете.Ru» эксперт Агентства стратегических инициатив, сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, в 2025 году аренда квартиры будет финансово более выгодной в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чем покупка жилья с учетом ипотечных ставок.

«Переломный момент, когда покупка квартиры станет однозначно выгоднее для новых заемщиков, наступит не раньше существенного снижения ипотечных ставок. Предсказать, когда это произойдет (в 2026, 2027 годы или позже), сейчас крайне сложно. Разрыв между платежом по ипотеке и арендой будет максимальным за последние годы: из-за сочетания высоких цен на недвижимость (накопленных за период ажиотажа и льготных программ) и высоких рыночных ипотечных ставок, ежемесячный платеж по новой ипотеке в 2025 году будет существенно (возможно, в два-три раза) превышать арендную плату за аналогичное жилье. Этот разрыв делает аренду экономически более привлекательной в моменте», — отметила сенатор.

Сенатор уточнила, что в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах с очень высокими ценами на жилье разрыв между ипотечным платежом и арендой будет наиболее заметным. В регионах с более доступным жильем и потенциально более стабильным рынком труда ситуация может быть немного иной, но общая тенденция высоких ставок по ипотеке сохранится повсеместно, уверена сенатор.

По ее словам, деньги, идущие на первоначальный взнос по ипотеке, можно инвестировать. Епифанова подчеркнула, что в условиях охлаждения рынка недвижимости и высоких ставок нет гарантии быстрого роста цены купленной квартиры. По мнению сенатора, есть даже риск стагнации или небольшой ценовой коррекции стоимости квартиры. Епифанова подытожида, что покупка квартиры в 2025 году как «инвестиция» с целью быстрого прироста капитала выглядит менее привлекательно, чем в предыдущие годы.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на новостройки в России составляют около 26,94%, на вторичные квартиры — примерно 27,21%. Цена аренды в пересчете на год составляет 6,2% годовых в среднем по России.

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