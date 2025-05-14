Каждый седьмой россиянин возьмет ипотеку под 27%

В 2025 году доля россиян, которые возьмут рыночную ипотеку, останется на уровне 14%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

«В 2025 году рыночная ипотека будет оставаться нишевым продуктом при сохранении высоких ставок и наличии льготных программ. Рыночную ипотеку будут брать те заемщики, кто не может или не хочет использовать льготные программы, но имеет острую потребность в жилье или достаточные финансовые возможности, чтобы обслуживать дорогой кредит, возможно, с надеждой на рефинансирование в будущем. Доля в 14% как раз и отражает эту ситуацию — спрос, хоть и минимальный, существует. Поэтому доля в 14% вполне может сохраняться, однако для подавляющего большинства заемщиков рыночные ставки (которые, вероятно, будут оставаться высокими из-за ключевой ставки ЦБ) непривлекательны или неподъемны по сравнению с льготными программами», — отметила Епифанова.

По ее словам, если человек принципиально хочет купить квартиру на вторичном рынке (из-за расположения, готовой инфраструктуры, отсутствия рисков долгостроя, большей площади за те же деньги), а подходящих льготных программ для «вторички» нет, рыночная ипотека остается единственным вариантом решения жилищного вопроса. Епифанова добавила, что инвесторы с высоким аппетитом к риску могут рассматривать покупку квартиры с использованием рыночной ипотеки, если ожидают, что рост стоимости жилья значительно опередит затраты на обслуживание дорогого кредита. Сенатор считает, что это крайне рискованная стратегия в условиях высоких ставок и неопределенности на рынке недвижимости. Но, по словам сенатора, для определенной категории инвесторов такая стратегия может существовать, если речь идет об уникальном объекте с высоким потенциалом роста цены.

Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на новые квартиры в РФ достигают примерно 26,94%, а на вторичные квартиры — около 27,21%.

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