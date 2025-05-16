В Берлине полицейского затоптали в ходе пропалестинской демонстрации

В Берлине прошла пропалестинская акция, в ходе которой затоптали полицейского. Об этом пишет Bild.

«Демонстранты втащили полицейского в толпу и затоптали его», — говорится в публикации.

По информации издания, полицейскому оказали неотложную помощь, дали кислород и обезболивающие, а затем доставили в больницу. Кроме того, ранения получили еще девять сотрудников полиции, у одного из них диагностировали переломы рук.

Издание подчеркнуло, что демонстранты бросали в полицейских банки из-под напитков и другие предметы, в частности, бутылки и камни, а также обливали красной краской.

В акции приняли участие почти 1100 человек, для поддержания порядка власти задействовали более 600 полицейских. Свыше 50 демонстрантов были задержаны.

В прошлом году экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии не собираются делать шаги в пользу признания Палестины отдельной страной. По его словам, «нет ясности в отношении территории государства и всех других вопросов, связанных с этим». Он подчеркнул, что путь с символическим признанием государственности Палестины никуда не ведет.

Ранее в метрополитене Берлина начали продавать напитки «Палестина» и «Газа».