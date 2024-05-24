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В Германии обрисовали позицию по признанию Палестины

Шольц счел бессмысленным признание Палестины в качестве государства

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Liesa Johannssen/Reuters

Власти Германии не собираются делать шагов в пользу признания Палестины отдельной страной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС. По его словам, в Берлине не видят причин для этого без ясности в процессе палестино-израильского урегулирования.

«Сейчас у нас нет оснований признавать Палестину отдельным государством. Нет ясности в отношении территории государства и всех других вопросов, связанных с этим <...> путь с символическим признанием государственности никуда не ведет», — пояснил Шольц.

Он добавил, что выступает за палестино-израильские переговоры, которые в итоге должны завершиться урегулированием противостояния сторон на основе двух государств.

Дискуссии о признании Палестины актуализировались на фоне соответствующего решения Норвегии, Ирландии и Испании, а также продолжения военной операции Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Свое решение три государства пояснили желанием приблизить подписание мирного договора между сторонами конфликта. При этом в Израиле этот шаг восприняли в штыки, пообещав продолжить боевые действия в палестинском анклаве.

Ранее в Израиле пообещали запомнить государства, признавшие Палестину.

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