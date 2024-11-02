В метрополитене Берлина начали продавать напитки «Палестина» и «Газа»

Кафе на станции метро «Александерплац» в Берлине начало продавать колу под названием «Газа» и «Палестина». Об этом сообщает издание Bild.

«Теперь ненависть к Израилю продается и в банках: в пекарне на станции метро «Александерплац» продается кола «Палестина» и «Газа», — отмечается в статье.

По данным издания, производители обещают направлять доходы от продажи газировки нуждающимся палестинцам. Стоимость одной банки напитка составляет €1,8.

По словам автора, подобные напитки раньше продавались только в интернет-магазинах брендов Palestine Drinks и Gaza Drinks, которыми владеют две компании из Швеции — Safad Food AB и FSL Food AB. Эти фирмы известны тем, что активно популяризируют запрещенный в ФРГ призыв к созданию Палестины «от реки до моря», который направлен против Израиля.

В конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии не собираются делать шагов в пользу признания Палестины отдельной страной. По его словам, «нет ясности в отношении территории государства и всех других вопросов, связанных с этим». Он подчеркнул, что путь с символическим признанием государственности Палестины никуда не ведет. Шольц добавил, что выступает за палестино-израильские переговоры, которые в итоге должны завершиться урегулированием противостояния сторон на основе двух государств.

Ранее в Германии прошли пропалестинская и произраильская акции в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль.