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Дагестанец отсудил у «Победы» 400 тысяч рублей за утерянный чемодан

Авиакомпания «Победа» потеряла чемодан с вещами шести человек и проиграла дело
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Дагестане мужчина отсудил у авиакомпании «Победа» компенсацию за потерянный во время перелета багаж. Об исходе дела сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Осенью 2023 года махачкалинец улетел в Стамбул вместе с женой и четырьмя детьми. По прилете в Турцию они не получили сданный в багаж чемодан весом 20 кг с находящимися в нем личными вещами и документами.

«Розыск результатов не дал. Позже мужчина направил в авиакомпанию претензию с просьбой выплатить компенсацию за утерю багажа, но достигнуть досудебного урегулирования спора не удалось. Тогда пассажир подал иск в суд», — говорится в сообщении.

Суд возложил ответственность по возмещению причиненного истцу ущерба на перевозчика и постановил взыскать с авиакомпании компенсацию в размере 388 тыс. рублей и еще 10 тыс. за моральный вред.

Ранее екатеринбурженка четыре дня провела в Египте в зимней одежде и засудила туроператора.

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