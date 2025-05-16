Назван вероятный срок запуска прямых авиарейсов между Россией и Малайзией

«Известия»: Россия и Малайзия могут запустить прямые авиарейсы в 2025 году

Россия и Малайзия могут возобновить прямое авиасообщение в 2025 году. Об этом сообщил сопредседатель межправительственной комиссии двух стран, российский министр Валерий Фальков в беседе с «Известиями».

«Ожидать можно [в этом году]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр плантаций и сырьевых товаров Малайзии Джохари Абдул Гани уточнил, что запуск прямых рейсов ожидается в обозримой перспективе.

«Думаю, все решено», — подчеркнул политик.

Издание выяснило, что сторонам удалось урегулировать основные трудности, которые были вызваны западными санкциями. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что речь, в частности, шла о гарантиях безопасности бортов из-за санкций.

14 мая президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом заявил о проработке открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Это будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов, подчеркнул он.

Премьер Малайзии в свою очередь рассказал, что в ходе переговоров с российским лидером были затронуты вопросы образования, продовольствия, безопасности, технологий и защиты.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».