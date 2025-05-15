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Авторы монографии об украинском национализме получили премию Жукова

Путин наградил авторов научной работы об украинском национализме премией Жукова
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил авторов монографии «Зарождение и развитие украинского национализма» премией имени маршала Жукова. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Авторами работы выступили глава Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий, начальник центра НИИ той же академии Александр Гирин и старший научный сотрудник Екатерина Скворцова.

Премия имени маршала Жукова — это госнаграда за достижения в военной науке, разработку новых образцов оружия и техники и лучшие произведения искусства и литературы о Великой Отечественной войне.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд». По словам авторов инициативы, они получают обращения с просьбой создать дополнительные меры поощрения сотрудников, которые работают в системообразующих отраслях экономики страны.

Ранее Медведев заявил о борьбе России с «надевшим новую маску» нацизмом.

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